Москва, 24 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Полную видеозапись телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который произошел 22 марта, обнародовали 24 марта российский пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в своем Youtube-канале.

Richard Townshend Бен Уоллес

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В ходе беседы глава британского минобороны указал на то, что Лондон готов обсуждать с Киевом возможность союза Украины с Британией, как с какой-либо из мировых ядерных держав, и назвал «неудачным опытом» Минские соглашения, в которых были только Франция и Германия.

Также Уоллес отметил, что считает вступление Украины в НАТО «свободным выбором» Киева и добавил, что, по его мнению, украинской стороне не нужно выполнять никаких требований России, включая внеблоковый статус Украины и отказ Киева от претензий на российский Крым и республики Донбасса.

Кроме того, он назвал Россию «военным преступником под гнетом санкций», что для Лондона является основанием для поддержки Киева.

«Мы поддержим ваше мнение в отношении уместности и приемлимости этих требований (России — ред.). Я не думаю, что Россия может что-то требовать, она должна вернуться к себе домой», — сказал британский министр обороны.

Помимо того, Уоллес, говоря о возможности закрытия неба над Украиной для российской военной авиации, уточнил, что в настоящее время Британия поставляет Киеву современные зенитные управляемые ракеты, в два раза более быстрые, чем американские Stinger, что, по его мнению, позволит киевским боевикам сделать это самостоятельно.

При этом он трижды назвал британских добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Украине «идиотами», а также выказал этим полное пренебрежение вопросами безопасности и интересами жителей Великобритании.

Отметим, ранее британское оборонное ведомство уже потребовало от YouTube удалить видео беседы с Уоллесом, как угрожающее национальной безопасности. При этом в саамой Великобритании заявления главы минобороны страны, в честности о том, что на Украину были поставлены почти все британские противотанковые ракеты, вызвали шквал критики и негодования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава минобороны Британии Бен Уоллес признался, что британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО.