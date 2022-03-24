Берлин, 24 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Власти Германии пока не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан. Об этом 24 марта заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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«Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически», — сказал он, выступая в Бундестаге.

Он добавил, что «благодарен немецким компаниям, которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабек заявил, что решение России перейти на рубли при поставках газа «недружественным странам» является нарушением действующих контрактов.

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