В ФРГ признали, что не могут немедленно ввести эмбарго на газ из России
Берлин, 24 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Власти Германии пока не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан. Об этом 24 марта заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Он добавил, что «благодарен немецким компаниям, которые принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабек заявил, что решение России перейти на рубли при поставках газа «недружественным странам» является нарушением действующих контрактов.
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