Южная Корея направила на Украину партию «нелетальных военных материалов»
Сеул, 24 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 24 марта Южная Корея направила на Украину зафрахтованный гражданский самолет с «военными материалами нелетательного характера». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства Мун Хон Сика.
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На прошлой неделе представители ведомства обнародовали план по поставке военной помощи нелетательного характера, а также медицинской помощи.
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Ранее представители министерства сообщали, что планируют предоставить Украине двадцать наименований предметов, включая палатки, покрывала, аптечки, на сумму 1 млр вон (~$819 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, Красный Крест Южной Кореи выделил 1 млн швейцарских франков (~$1,06 млн) на программу по оказанию помощи Украине.
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