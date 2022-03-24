Сеул, 24 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 24 марта Южная Корея направила на Украину зафрахтованный гражданский самолет с «военными материалами нелетательного характера». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства Мун Хон Сика.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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На прошлой неделе представители ведомства обнародовали план по поставке военной помощи нелетательного характера, а также медицинской помощи.

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Ранее представители министерства сообщали, что планируют предоставить Украине двадцать наименований предметов, включая палатки, покрывала, аптечки, на сумму 1 млр вон (~$819 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, Красный Крест Южной Кореи выделил 1 млн швейцарских франков (~$1,06 млн) на программу по оказанию помощи Украине.

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