Нарышкин призвал объединиться для ответа на агрессию Запада
Москва, 24 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сложившаяся обстановка требует консолидации для противодействия информационной агрессии Запада. Об этом 24 марта заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Глава СВР выступил на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
«Сложившаяся обстановка, безусловно, требует координации усилий в области противодействия информационной агрессии», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и определяется место нашей страны в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.