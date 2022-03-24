Москва, 24 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сложившаяся обстановка требует консолидации для противодействия информационной агрессии Запада. Об этом 24 марта заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Iacis.ru Сергей Нарышкин

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Глава СВР выступил на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Сложившаяся обстановка, безусловно, требует координации усилий в области противодействия информационной агрессии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и определяется место нашей страны в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.