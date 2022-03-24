Воронеж, 24 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки в ковид-стационары доставили 140 пациентов, данные опубликованы 24 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 23 марта, сообщалось о госпитализации 177 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждено 984 новых случая заражения коронавирусом, это на четыре случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 1 259 воронежцев. 11 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 363 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 341 529 человек. Жертвами инфекции в Воронежской области за всё время стали 8 016.