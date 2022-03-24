Москва, 24 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 24 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 163 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 143 случая меньше аналогичного показателя 23 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 306 человек, а днём ранее — у 723 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 387 новых случаев заражения коронавирусом.