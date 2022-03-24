Берлин, 24 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Германия пока не может ввести эмбарго на поставки сырья из России, заявил 24 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По его словам, Германия всё ещё не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роберт Хабек заявил, что требование России о переводе оплаты за российский природный газ в рубли является нарушением действующих контрактов.