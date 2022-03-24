Ереван, 24 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2231 исследование на коронавирус, из которых 19 показали положительный результат. Об этом 24 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

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Всего в стране выявили 422 401 носителя коронавируса. Из них 409 635 справились с инфекцией, в том числе 47 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2490 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 276 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2481 теста на коронавирус 28 были с положительным результатом. 132 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали три случая смерти.