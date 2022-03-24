Краснодар, 24 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за последние сутки в коронавирусные стационары попали 159 человек, данные опубликованы 24 марта сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 23 марта, сообщалось о госпитализации 174 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За сутки на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 615 человек — это на 48 случаев заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Новых ковид-пациентов выявили в 38 муниципалитетах региона, больше всего — в Краснодаре, Горячем Ключе и Сочи.

«В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 909 111 человек, из них 33 235 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4353», — сообщили в региональном оперштабе.

С начала пандемии на Кубани было подтверждено 247 423 случая заражения коронавирусом, выздоровели 231 839 человек, жертвами инфекции стали 10 628 пациентов.

В ковидных стационарах региона остаются 1 962 человека, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 59 житель, ещё пять человек на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 7 695 пациентов.