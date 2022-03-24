Новосибирск, 24 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области заработали горячая линия и специальный информационный портал о мерах господдержки в условиях санкций. Об этом сообщил официальный телеграм-канал министерства экономического развития региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Новые сервисы содержат ответы на часто задаваемые вопросы представителей предприятий и компаний региона об актуальных федеральных и региональных мерах господдержки в условиях санкций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горячая линия открыта на базе новосибирского центра «Мой бизнес», а на портале собрана информация о действующих мерах господдержки.