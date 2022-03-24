Краснодарский край, 24 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Казаки Михайловского хуторского казачьего общества, воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Казачья слобода» присоединились к акции в поддержку Вооружённых Сил России и высказали слова поддержки участниками специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Krd.ru Кубанские казаки

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«Мы очень хотим поддержать вас и сказать, что не забываем о том, как доблестно и честно вы выполняете поставленную боевую задачу. Хотим внести свой вклад посильный, с огромным желанием одержать победу над нацизмом и фашизмом. В знак нашей поддержки и благодарности отправляем эти небольшие подарки в надежде на то, что они помогут вам и хоть немного облегчат тягостные служебные дни. Ждём вас дома живыми и здоровыми», — написали участники патриотической акции в письме.

Юные казаки не остались в стороне и в первых дни специальной операции России на Украине организовали в станице Михайловской сбор гуманитарной помощи. Гуманитарный груз будет передан адресатам в составе гуманитарной колонны.