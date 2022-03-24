Брянск, 24 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 903 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в региональном оперативном штабе. Скончались от осложнений 10 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 156 052 носителя инфекции. Справились с заражением 149 076 человек, зарегистрировано 3 716 летальных исходов. Лаборатории региона в общей сложности проверили 1 658 038 тестов на COVID-19.

За истекшие сутки в ковид-госпитали поступило 14 новых пациентов.