Москва, 24 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года. Об этом 24 марта заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.

Nalog.ru Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров

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«Теперь это убрано из требований закона. Это значит, что если вы получили доход с большей суммы, то есть соответственно облагаемый налогом, как раньше требовалось законом за 2021 год — всё, вы ничего платить не должны, вы ничего сдавать не должны, ни о чем уведомлять никого не должны. Этот доход не облагается. То же самое касается и 2022 года», — заявил Егоров.

«Какие бы суммы вкладов вы бы ни делали в банке, там нет никакого подоходного налога. Просто чистый ноль», — указал он.

Ранее правительство заявило о намерении освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам. Сбор не будет взиматься с доходов вкладчиков за 2022 и 2021 год.

Отметим, что налог ещё ни разу не собирался, поскольку за 2021 год граждане должны были его заплатить до 1 декабря 2022 года.