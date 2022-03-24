Донецк, 24 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:05 в представительстве республики в СЦКК зафиксировали обстрел с украинских позиций в Авдеевки. По Ясиноватой было выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР в результате обстрелов с украинских полиций получили ранения 57 мирных жителей.