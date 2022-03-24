Донецк, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В донецком Докучаевске повреждены домостроения в результате обстрела украинских военных. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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В штабе рассказали, что в результате обстрела с украинских позиций в Докучаевске по улице Матросова повреждены домостроения.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая вновь оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины.