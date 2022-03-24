Нижний Новгород, 24 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1977 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 374 651 человек на утро 24 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 113 жителей области, накануне в больницы попали 160 человек.

С начала пандемии в регионе выявлены 402 036 случаев заражения коронавирусом, из них 828 — за минувшие сутки. 11 319 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались пять жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов утверждает, что нас очевидно ждёт шестая волна заболеваемости. Пока ее появление ожидается в апреле-мае.

По его мнению, более точный прогноз можно будет дать спустя некоторое время с учетом интенсивности международного сообщения.

В очередной раз министр здравоохранения напомнил, что вакцинированные граждане переносят заражение коронавирусом значительно легче.