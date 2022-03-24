Донецк, 24 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая вновь оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 10:30 украинские войска с территории занятой ими Авдеевки обстреляли Ясиноватую. По городу выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщило ИА REGNUM, в ЛНР уничтожили украинскую огневую точку, обстреливавшую жилые дома.