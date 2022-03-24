Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вновь оказался на непочетном первом месте среди регионов РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Об этом 24 марта сообщили в федеральном штабе. В этот раз Петербург обогнал Свердловскую область на 25 случаев и Москву — на 116.

Коронавирус

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 1279 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 152 случая меньше, чем сутками ранее. В городе вновь стала снижаться статистика заражений.

Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, 22 пациента, что на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге пока фиксируются минимальные показатели смертности с начала 2022 года.

За сутки выздоровели от ковида 3762 петербуржца. Это на 557 пациентов меньше, чем сутками ранее. Суточная статистика выздоровлений вновь стала сокращаться в Петербурге.

Отметим, что сначала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 492 804 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались 32 917 человек, а выздоровели — 1 414 696 пациентов.