Лондон, 24 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил рассмотреть возможность наложения санкции в отношении золотого резерва России.

Conservatives.com Борис Джонсон

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«Нам необходимо делать больше с экономической точки зрения. Можем ли мы, например, не дать использовать золотой резерв, вдобавок к резерву наличности?» — сказал Джонсон, комментируя антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, идею ввести санкции против золотого резерва России обсуждают в США.