Симферополь, 24 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия полна решимости защищать своих граждан и союзников, и нет в мире силы, которая способна ей помешать. Об этом в телеграм-канале 24 марта написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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Аксёнов напомнил о том, что ровно 23 года назад, 24 марта 1999 года начались варварские бомбардировки мирных городов Югославии силами НАТО, в результате которых погибли тысячи мирных жителей, в том числе — детей.

«Вряд ли эту дату вспомнят те, кто сегодня осуждает специальную военную операцию Вооруженных Сил России по защите Донбасса и освобождению Украины от нацистских преступников, выращенных и воспитанных Западом. А если и вспомнят, то найдут оправдание этому преступлению: ведь натовские бомбы, по мнению этих лицемеров, несут народам только «свободу и демократию». Потому абсолютно не удивляет циничное решение провести внеочередной саммит стран альянса в Брюсселе именно 24 марта. Более того, вполне возможно, что это сделано намеренно», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что именно президент США Джо Байден, который 23 марта прибыл для участия в саммите НАТО в Европу, будучи сенатором, активно выступал за бомбардировки Югославии.

«Что тоже очень символично. Преступника тянет на место преступления. Думаю, нет никакого смысла в очередной раз говорить о двойных стандартах. Стандарт у них как раз один: все, что делает Запад, и все, что соответствует его интересам, — правильно и морально. И любой его вассал будет объявлен образцом демократии и борцом за свободу, хотя бы он был людоедом», — отмечает Аксёнов.

Однако, подчёркивает глава Крыма, сегодня не 1999 года, и Россия — совсем другая.

«Наши Вооруженные Силы — лучшие в мире. Наша страна полна решимости защищать своих сограждан, соотечественников и союзников. И нет в мире такой силы, которая способна этому помешать», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по денацификации Украины.