Новосибирск, 24 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Для решение проблемы с дефицитом бумаги мэрия Новосибирска планирует перейти на электронный документооборот. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил глава города Анатолий Локоть.

Цитата из м/ф «Человек в рамке». Реж. Фёдор Хитрук. 1966. СССР Чиновничьий документооборот

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«Надо снижать бумажный документооборот и это, безусловно, решит проблему, — сказал во время онлайн-пресс-конференции мэр. — Сегодня мы вслед за правительством Новосибирской области планируем переходить на цифровой документооборот и таким образом решим проблему дефицита бумаги».

Отметим, что в правительстве Новосибирской области ранее сообщили, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется к апрелю.