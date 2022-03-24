Донецк, 24 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Украинские боевики 24 марта обстреляли Донецк, выпустив восемь мин калибра 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел производился в 10:02 мск из населенного пункта Марьинка. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой Народной Республики 76 военных, 23 огневые точки и технику.