Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Ленинградской области снижается, однако отказываться от ношения медицинских масок в общественных местах пока рано. Об этом заявила 24 марта на заседании правительства Ленобласти руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице в медицинской маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По словам главы управления Роспотребнадзора, темпы снижения заболеваемости ярко выражены, и «это факт», однако она обратила внимание, что с 1 по 24 марта на территории Ленобласти зарегистрировано 10 486 случаев инфицирования, которые подтвердили лаборатории. А показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 574,37 случаев.

«Эти цифры для нас достаточно большие. Например, в октябре 2021 года — месяц эпидподъема пятой волны — цифра была 9198. Конечно, у нас была цифра февраля — 52 тыс., но 10 тысяч — это тоже очень много. Думать о том, что инфекция стала нашей «родной», мы не имеем возможности», — подытожила Ольга Историк указав, что всё это происходит на фоне снижения охвата тестирования населения на COVID-19.

Отметим, всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 180 140 человек, из них 212 человек (-9 к показателю предыдущего дня) — за минувшие сутки, в том числе четыре вакцинированных местных жителя, которые находятся на амбулаторном лечении. Всего амбулаторно сейчас от ковида лечатся 4066 пациентов, в том числе 442 ребенка. В стационарах региона развернуто 815 коек, на которых находится 441 пациент, в том числе двое детей. За минувшие сутки в стационары были госпитализированы 40 заболевших. На аппаратах ИВЛ находятся девять человек.

«Мы сохраняем масочный режим на территории Ленобласти, — сказала Историк. — Сегодня медицине будет очень сложно справиться, если мы увидим какое-то изменение вируса, если будет увеличиваться заболеваемость. Медикам будет сегодня очень сложно справиться, да еще с учетом того, что и с лекарствами могут быть проблемы, а также с людскими ресурсами».