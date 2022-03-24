Москва, 24 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку в связи с демонтажем памятника воинам-освободителям в Польше. Об этом 24 марта сообщает телеграм-канал ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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23 марта памятник советским солдатам демонтировали в польском населённом пункте Хжовице.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника воинам-освободителям, запросив необходимую информацию в МИД России.

Памятник в Хжовице был воздвигнут в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта.