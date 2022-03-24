Донецк, 24 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой Народной Республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщили 24 марта в Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 23 огневые точки, две БМП, один БТР, и один грузовой автомобиль. Захвачены две 122 — миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одна БМП, одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что 12 украинских военных из 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону сил ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.