Москва, 24 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. О потерях Югославии во время вражеского нападения напомнили сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков.

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24 марта исполняется 23 года с начала бомбардировок Югославии.

«Боль о бомбардировках Белграда, о роли США и НАТО в развале Югославской Федерации, о Косово не затухает… У наших братьев-сербов свой счёт и своя «Аллея ангелов». Светлая память всем детям, погибшим во время натовских бомбежек Югославии! Светлая память всем жителям Югославии, у кого забрала жизни «миролюбивая и оборонительная» политика НАТО», — написал в своём телеграм-канале сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о бомбежке НАТО Югославии, марш-броске на Приштину и отсутствии сил у России помочь братским народам, в этот раз страна встала на защиту русского мира.