Донецк, 24 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Красный Партизан Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что в результате обстрела Красного Партизана в Ясиноватском районе по улице Сельскохозяйственной повреждения получили домостроения и гражданский автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска утром 24 марта несколько раз совершили обстрел Донецка.