Москва, 24 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Срочный доклад о фактах взрывов на территории Белгородской области, которые произошли в ночь на 24 марта в результате разрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, поручил представить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба российского СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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«Председатель Следственного комитета поручил расследовать факты взрывов на территории Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно имеющимся данным, в находящемся на около границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области в ночь на 24 марта прогремело несколько взрывов, которые произошли в результате взрыва снаряда, запущенного с украинской стороны.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время ведется установление количества разрушенных или поврежденных жилых и нежилых построек.

«А.И. Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько взрывов прогремели в селе Журавлевка в Белгородской области, расположенном рядом с украинской границей.