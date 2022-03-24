Тбилиси, 24 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 22 532 исследований на SARS-CoV-2 выявили 599 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 1 644 711 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 608 441 победил инфекцию, в том числе 3846 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 688 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 739 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 23 553 исследований выявили 817 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3017 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.