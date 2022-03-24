Москва, 24 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В постоянном контакте с руководством российской компании «АвтоВАЗ» и группой Renault находится Минпромторг РФ после заявления французской компании о приостановке работы своего завода в Москве. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Минпромторг России находится в постоянном контакте с руководством «Автоваза» и Группы Renault. Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время достигнута договоренность о том, что службы закупок и логистики российской компании будут прилагать все усилия для создания запасов необходимых комплектующих до окончания корпоративного отпуска (24 апреля).

Помимо этого, уточняется, что Минпромторг оказывает содействие «АвтоВАЗу» в его программах локализации и ускоренного импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о приостановке работы своего завода в Москве приняла французская компания Renault Group.