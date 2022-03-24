Перт, Австралия, 24 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 24 марта премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн объявил о долгожданном послаблении антикоронавирусных ограничений в штате. По его словам, большинство ограничений второго уровня в регионе будут сняты с 12:01 (местное время) 31 марта, передает телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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По его словам, регистрация по QR-кодам будет необходима только в местах с «повышенным риском», например, в ресторанах. Ношение масок в закрытых помещениях будет требовать, но меры по ограничению заполняемости будут ослаблены.

Он отметил, что внутри частных домовладений сможет находиться 30 человек, а на улице может собраться до 200 человек.

По его словам, стадионы и театры смогут быть заполнены на три четверти, а на мероприятиях, проводимых на открытом воздухе, маски не понадобятся.