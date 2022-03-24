Канберра, 24 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Новое исследование специалистов из Института Бейкера (Австралия) показало, что люди, которые давно переболели COVID-19, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа в течение одного календарного года. Об этом 24 марта сообщил телеканал Nine News.

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Австралийские ученые ознакомились с медицинскими карточками ветеранов армии в США, где они изучили данные здоровья более 180 000 человек, у которых развился COVID-19 с начала пандемии в марте 2020 года по сентябрь прошлого года. Затем их данные сравнили с миллионами американских ветеранов, у которых не было подтвержденного COVID-19.

В целом у людей с диагнозом COVID-19 вероятность развития диабета второго типа оказалась на 46% выше.

«Люди, у которых был COVID-19, могут с большей вероятностью проконсультироваться со своим врачом, и это может означать, что такие заболевания, как диабет, которые не всегда протекают с явными симптомами, могут быть диагностированы чаще», — заявил в эфире Nine News профессор Института Бейкера Джонатон Шоу.