Тбилиси, 24 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Решение правительства Грузии помешать организованной отправке на Украину боевиков, решивших защищать киевский режим, оказалось верным. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюс» спикер парламента Шалва Папуашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

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«Если бы правительство Грузии приняло тогда участие в организации отправки добровольцев, то правительство Грузии легко оказалось бы стороной конфликта», — сказал политик.

Он отметил, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» пыталась отправить группу добровольцев и договорилась о чартерном рейсе с Украиной. Если бы грузинские власти тогда не запретили этот рейс, то Тбилиси оказался бы втянут в конфликт с Москвой.

Папуашвили отметил, что в США и Евросоюз тоже дистанцировались от своих граждан, которые решили отправиться на Украину в качестве боевиков. Грузия также не будет помогать Киеву оружием, так как это тоже может быть воспринято, как поддержка одной из сторон.

«Мы видим, и это показывают опросы, что правительство поступило правильно. В конечном итоге наше население тоже согласилось с нами», — сказал Папуашвили.

Стоит отметить, что партия ЕНД и союзные с ей политические силы резко критикуют грузинские власти за отказ от жёстких мер в отношении России за проведение сецоперации на Украине. Они также требуют от правительства ввести антироссийские акции. Сторонники киевского режима проводят акции протеста, на которых призывают отправить премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в отставку.