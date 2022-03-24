Луганск, 24 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Четыре дома в посёлке Донецкий повреждены в результате обстрела украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в Народной милиции ЛНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

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«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский обстрел по территории населённого пункта Донецкий», — рассказали в Народной милиции.

В результате обстрелов один дом оказался разрушен, четыре дома повреждены. Уточняется, что огневая точка ВСУ обнаружена и уничтожена.