Москва, 24 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ взяли под контроль город Изюм Харьковской области, сообщили 24 марта в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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В министерстве рассказали журналистам, что российские войска полностью взяли под контроль город Изюм Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска контролировали часть Изюма. На юге города до последнего времени находились украинские войска.