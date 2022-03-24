Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM В Россию за сутки прибыли почти 15 тыс. мирных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 24 марта информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы Официальный портал Правительства Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщает ИА REGNUM, в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Рядом с пунктами пропуска работают два мобильных городка жизнеобеспечения, где людям оказывается первая необходимая помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Россию прибыли более 15 тыс. беженцев из Донбасса