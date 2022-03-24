Симферополь, 24 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Первая насосная станция на Северо-Крымском канале запущена, об этом сообщил заместитель председателя государственного комитета водного хозяйства Республики Крым Альберт Кангиев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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Как уточняет «Крыминформ», первая насосная станция расположена у села Дорожное рядом с Джанкоем. Станция начала перекачку воды из Днепра в Северо-Крымский канал.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля российские военные взорвали устроенную украинскими националистами дамбу, которая несколько лет не давала воде из Днепра поступать в Северо-Крымский канал.

Ранее в Госкомводхозе Крыма оценили ущерб водному хозяйству региона от перекрытия Северо-Крымского канала в 76 млрд рублей.