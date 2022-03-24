Донецк, 24 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки пострадали более 50 мирных жителей, сообщает 24 марта штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За минувшие сутки, с 09.00 23 марта до 09.00 24 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой Народной Республики … ранения различной степени тяжести получили 57 мирных жителей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики с 17 февраля по 24 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз.

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