Анкара, 24 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Идея поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 на Украину является нереалистичной, заявили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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В администрации президента Турции раскритиковали идею поставить на Украину приобретённые у России комплексы С-400, назвав её нереалистичной. С таким предложением выступили в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Словакии и Греции не увидели возможностей поставок комплексов С-300 на Украину.