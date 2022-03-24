Москва, 24 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Решение о снятии с 30 марта ограничений на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией, ранее введенных из-за коронавируса, приняли власти России. Об этом 24 марта сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с этого же времени будут сняты ограничения для пересечения гражданами России и Монголии сухопутной границы между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом.