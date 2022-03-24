Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Чувство солидарности стало для России и, в частности, Ростовской области причиной протянуть руку помощи мирным жителям Донбасса. На это обратили внимание члены делегации представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«То, что мы сейчас наблюдаем, это такое массивное движение солидарности, которое сплотило людей. Неправительственный сектор, общественные организации и просто обычные люди — все сейчас охвачены этим движением солидарности и оказания помощи нуждающимся», — подчеркнул врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси.

ИА REGNUM сообщало, что делегация ООН прибыла в Ростовскую область с трёхдневным визитом, чтобы ознакомиться с организацией приёма вынужденных переселенцев и работой пунктов временного размещения на Дону.