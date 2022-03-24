Москва, 24 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Экспорт мандаринов, винограда, манго и ананасов в Россию может увеличить Перу. Об этом 24 марта заявил перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Экзотические фрукты

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«Например, мандарины, мы их производим. Виноград — мы стали первыми в мире по объему производства винограда. Также голубика — Перу занимает первое место по производству голубики. Есть и другие фрукты, которые растут в Перу: например, манго, ананасы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Хуан дель Кампо отметил, что, по его мнению, в России может быть востребован очень высококачественный перуанский шоколад и также кофе из Перу, который в настоящее время присутствует на рынке в РФ в небольшом количестве.

Помимо этого, посол Перу указал на то, что торговый оборот страны с Россией в минувшем году вырос в два раза, составив $838 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ заявил, что в Ростовской области из-за внешнего санкционного давления вместо модернизации трамвая достроят Ростовское транспортное кольцо.