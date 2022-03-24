Тирасполь, 24 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В ходе 887 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 186 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 211 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 107 744 человека, в том числе за последние сутки — 132.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2157 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 973 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 178 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 275человек. За это время среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали один случай смерти.