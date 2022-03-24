Донецк, 24 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Докучаевска. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 8:30 зафиксирован обстрел украинских войск, находящихся в Новомихайловке, в сторону Докучаевска. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Донецка из «Града».