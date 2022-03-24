Донецк, 24 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В библиотеке школы населённого пункта Верхнеторецкое в ДНР, частично освобождённого от украинских войск, нашли книги с нацистской тематикой. Об этом 24 марта сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По словам представителя Народной мииции, большинство из найденных в библиотеке детских книг о войне.

«Они героизируют запрещённый в РФ батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Детей с маленького возраста натаскивают на нацистскую идеологию», — рассказал он.

Также он сообщил, что украинские боевики приспособили учебное заведение под огневую позицию.