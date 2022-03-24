Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за внешнего санкционного давления вместо модернизации трамвая достроят Ростовское транспортное кольцо. Об этом на совещании у президента России сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Трамвай в Ростове-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Например, Ростовская область. У них был проект по строительству общественного транспорта. Но сегодня трамваи из-за импортных составляющих не могут быть поставлены в эти сроки. Тогда они предлагают завершить обход Ростова, что такая же серьёзная антикризисная мера. Прошу их поддержать», — сказал Хуснуллин.

Объездная дорога Аксая, по словам Хуснуллина, также может быть сдана досрочно — в 2023 году.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документы, разрешающие начать проектирование скоростного трамвая. Разработкой проекта должен был заняться инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превышал 51 млрд рублей. Завершить реализацию проекта власти планировали до 2025 года.