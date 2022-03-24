Москва, 24 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины при вступлении в гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР, внес в Госдуму депутат от КПРФ Леонид Калашников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас от оплаты госпошлины освобождены лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ № 183.

Вместе с тем, лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Российскую Федерацию и получившие в установленном порядке разрешительные документы, при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ № 187 обязаны оплатить государственную пошлину, отметил автор инициативы.

Калашников предлагает уравнять эти категории граждан и освободить их от уплаты государственной пошлины. Сейчас ее размер составляет 3500 рублей.

Кроме того, в гуманитарных целях предлагается освободить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и граждан Украины от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. Сейчас пошлина составляет 1600 рублей.

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