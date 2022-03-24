Якутск, 24 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из-за жёстких климатических условий Якутия больше подвержена рискам по поставкам продуктов питания и лекарств. Об этом заявил 24 марта, открывая совещание в регионе, посетивший Якутск полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщил его телеграм-канал.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

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Он констатировал, что санкции вызывают деформацию в экономике и логистике. В этой ситуации должны быть соблюдены интересы населения в части обеспечения отсутствия заторов на транспортных коридорах, обеспечения продуктами питания и жизненно важными лекарствами, подчеркнул полпред.

«Необходимо контролировать, что происходит с ценами, воздействовать на эти процессы в необходимых случаях в интересах граждан. Якутия — крупнейший субъект Российской Федерации, расположенный в достаточно жёстких климатических условиях. Поэтому для Якутии все перечисленные вопросы имеют ещё большее значение. Давайте посмотрим, как дела обстоят в республике, в чём ещё нужна помощь федерального правительства», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред посетил Якутию 24 марта для обсуждения вопросов продовольственной безопасности региона и обеспечения северного завоза.