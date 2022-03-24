Якутск, , 04:26 — REGNUM В Якутии ждут полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Его приезд в республику запланирован на 24 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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В республике полпред будет проводить совещания. В том числе на повестке стоит обеспечение северного завоза в регионе. В целом Юрий Трутнев обратит внимание на ситуацию на потребительском рынке республики.

Рабочая поездка полпреда в Якутию продлится до 25 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, на создание запаса продуктов питания в Якутске и поддержание его в определённом объёме потратят 200 млн рублей. Запасы продовольствия в столице региона намерены увеличить в два раза. Завозить продукты питания будут в опережающем режиме.