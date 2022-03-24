Донецк, 24 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска ранили 57 мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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По данным штаба, с 9:00 23 марта по 9:00 24 марта на территории ДНР было ранено в результате обстрелов украинских войск 57 человек. Из них 50 человек находились на ранее освобождённых территориях республики.

В штабе уточнили, что в статистику включены данные о ранениях различной степени тяжести.